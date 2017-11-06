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Ankara’dan tık yok: Britanya ‘Paradise Papers’ı resmen incelemeye alıyor

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Britanya, aralarında Başbakan Binali Yıldırım’ın iki oğlunun da bulunduğu ‘off shore’ şirket sahiplerini ifşa eden ‘Paradise Papers’ belgelerini resmen incelemeye alacağını açıklayan ilk ülke oldu.

Uluslararası gazetecilik organizasyonu ‘Paradise Papers’ (Cennet Belgeleri),  politikacı ve işinsanlarının vergi cenneti olarak bilinen 19 ülke ve ‘hukuk bölgesi’ndeki yatırımlarını ifşa etmeye başlamıştı.

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Dünya genelinde 120 politikacı ve işinsanının ‘off-shore’ hesaplarını ifşa eden organizasyonun yayınladığı belge sayısı 13.4 milyon.

Belgelerde, denizcilik sektörünün ‘vergi cenneti’ Malta’da Başbakan Binali Yıldırım’ın iki oğlu, dayısı ve yeğeniyle bağlantılı dokuz şirketin de adı var. Ankara’dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmış değil.

Britanya hükümeti ise hareket geçti bile. Reuters’in haberine göre Başbakanı Theresa May’in bir sözcüsü, vergi makamlarının belgelerdeki iddiaları inceleme talebinde bulunduğunu açıkladı.

Belgelerde, İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in bazı şirket dahil Britanya iş dünyasından kuruluşların adı geçiyor.

‘Paradise Papers’: Başbakanın iki oğlunun ‘vergi cenneti’nde beş şirketi var

ABD ticaret bakanı Rusya bağlantılı şirketin büyük hissedarlarındanmış

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