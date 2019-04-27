Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ankara’dan sonra İzmir’de de ekmeğe zam

İzmir’de 250 gramlık ekmeğin fiyatı, 25 kuruşluk zammın ardından 1.5 liraya yükseldi.

Fotoğraf: DHA

İHA’ya konuşan İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Nejdet Durmuş, şimdiye dek İzmir halkını düşünerek ellerinden geleni yaptıklarını ancak ‘fiyat ayarlaması’nın zorunlu olduğunu ifade etti.

Reklam

“Türkiye’de ekmek dışında hangi ürüne iki yıldır zam gelmedi?” diye soran oda başkanı, 29 Nisan’dan itibaren 250 gramlık ekmeğin 1.5 lira, 200 gramlık ekmeğin ise 1 lira 25 kuruşa satılacağını açıkladı.

Kentte en son 2017’de ekmeğe zam yapıldığını belirten Durmuş, maliyetlerin yükseldiğinden de bahsetti: “O tarihte bir çuval unun fiyatı 70 liraydı, bugün yüzde 36 artışla peşin 95 lira. Mayanın kilosu 3.47’ydı, bugün yüzde 67 artışla 5.80 lira. Bunların yanı sıra maliyetlerimizi oluşturan işçilik yaklaşık yüzde 46, elektrik yüzde 18.5, su yüzde 45, motorin yaklaşık yüzde 80 arttı.”

Durmuş, 300 gramlık Ramazan pidesinin de 2.5 liradan satılacağını bildirdi.

Reklam

Geçen günlerde Ankara’da da 200 gramlık ekmeğin fiyatı 1 liradan 1 lira 25 kuruşa yükseltilmişti.

SON HABERLER

YSK’dan İstanbul’a emsal olacak karar: Sandık kurullarına itiraz 2 Mart’ta bitti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti’nin Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sandık kurullarının yasaya aykırı oluştuğu, bu nedenle seçimin iptal edilmesi talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti. YSK buna gerekçe ‘seçim takvimine göre sandık kurullarının oluşumuna itirazların YSK tarafından 2 Mart 2019 tarihinde kesin olarak karara bağlanması’nı gösterdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...