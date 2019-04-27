Ankara’dan sonra İzmir’de de ekmeğe zam

İzmir’de 250 gramlık ekmeğin fiyatı, 25 kuruşluk zammın ardından 1.5 liraya yükseldi.

Fotoğraf: DHA

İHA’ya konuşan İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Nejdet Durmuş, şimdiye dek İzmir halkını düşünerek ellerinden geleni yaptıklarını ancak ‘fiyat ayarlaması’nın zorunlu olduğunu ifade etti.

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“Türkiye’de ekmek dışında hangi ürüne iki yıldır zam gelmedi?” diye soran oda başkanı, 29 Nisan’dan itibaren 250 gramlık ekmeğin 1.5 lira, 200 gramlık ekmeğin ise 1 lira 25 kuruşa satılacağını açıkladı.

Kentte en son 2017’de ekmeğe zam yapıldığını belirten Durmuş, maliyetlerin yükseldiğinden de bahsetti: “O tarihte bir çuval unun fiyatı 70 liraydı, bugün yüzde 36 artışla peşin 95 lira. Mayanın kilosu 3.47’ydı, bugün yüzde 67 artışla 5.80 lira. Bunların yanı sıra maliyetlerimizi oluşturan işçilik yaklaşık yüzde 46, elektrik yüzde 18.5, su yüzde 45, motorin yaklaşık yüzde 80 arttı.”

Durmuş, 300 gramlık Ramazan pidesinin de 2.5 liradan satılacağını bildirdi.

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Geçen günlerde Ankara’da da 200 gramlık ekmeğin fiyatı 1 liradan 1 lira 25 kuruşa yükseltilmişti.