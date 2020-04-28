Ankara’dan sonra Diyarbakır Barosu’na da ‘Diyanet’ soruşturması

LGBTİ bireyleri hedef gösteren yorumları nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı eleştiren Diyarbakır Barosu yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

Erbaş’ın Ankara Hacı Bayram Camii’nde temsili cuma namazındaki konuşmasında kullandığı ifadeler eleştiri konusu olmuştu.

Reklam

Erbaş şunları söylemişti: “İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti. Yılda yüz binlerce insan gayrı meşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi ‘zina’ olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte hareket edelim.”

Diyarbakır başsavcılığı, Diyarbakır Barosu’nun dün ‘Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Nefret Söylemi Hakkındaki Basın Açıklaması’ başlıklı açıklaması nedeniyle baro yöneticileri hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 216/3 maddesinde yer alan ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama’ suçundan soruşturma başlattı.

Erbaş’a ilk Ankara Barosu tepki göstererek açıklama yayınlamış, bunun ardından baro yöneticileri hakkında resen soruşturma başlatılmıştı.

Reklam

Baronun açıklaması

Diyarbakır Barosu’nun soruşturmaya konu olan açıklaması şöyleydi:

“Diyanet İşleri Başkanının, ne yazık ki ‘Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi’ başlıklı cuma hutbesinde nefret söylemi içeren ve ayrımcılık yasağını ihlal eden söylemlerde bulunduğuna şahitlik ettik.

Bu söylemler, nefret suçlarına maruz kalan ve yaşam hakkı başta olmak üzere pek çok hak ihlaline uğrayan LGBTİ+’lara yönelik saldırıları artırabilecek ve halkın belli bir kesimini suç işlemeye teşvik edebilecek nitelikteyken, devletin bir kurumunun göz göre göre hala bu tarz ayrımcı söylemlere devam etmesini asla kabul etmiyoruz. Öte yandan HIV ile yaşayan kişilerin sosyal hayatta damgalanmalarının (stigma) önüne geçilmesi ve ruhsal sağlıklarının korunması açısından devletin pozitif yükümlülük altında olduğunu hatırlatıyoruz.

Diyanet İşleri Başkanının taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerde ve açıkça Anayasanın 10. Maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırı söylemlerde bulunamayacağını; hiç kimsenin cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği ve hastalık durumu sebebiyle ayrımcılığa uğrayamayacağını ve bunun bütün kamu kurumları tarafından da bağlayıcı olduğunu vurguluyoruz.

Kendisini ayrımcı ve nefret söylemi içeren ifadelerinden dolayı kınıyor, nefrete inat yaşamı savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz.“