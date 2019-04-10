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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’dan sonra Bursa’da: Üç köpek zehirlenerek öldürüldü

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde üç sokak köpeği, zehirlenerek öldürüldü.

Fotoğraf: DHA

Ankara’da da çok sayıda köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü bildirilmişti.

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Orhaneli’ndeki piknik alanında hareketsiz yatan üç sokak köpeğini gören vatandaşlar yetkililere haber verdi.

Belediye veterinerleri, köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü belirledi. Köpeklerden birinin yanında bulunan yavrular ise zabıta ekipleri tarafından alınarak hayvan barınağına götürüldü.

Jandarma ekipleri, köpekleri zehirleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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