Ankara’dan rahip için ‘rehin’ diyen Trump’a yanıt: Türkiye hukuk devleti

Ankara, ABD Başkanı Donald Trump’ın İzmir’de tutuklu rahip Craig Brunson’ı ‘rehin’ diye niteleyip serbest bırakılması çağrısında bulunmasına, “Türkiye bir hukuk devleti” diye yanıt verdi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından eşi Norine Lyn Brunson’la gözaltına alınan rahip, 9 Aralık 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, eşi ise serbest bırakılmıştı. Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası isteniyor.

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Brunson’ın ABD’nin ısrarlı taleplerine rağmen dünkü duruşmada da tahliye edilmemesi üzerine Trump bu sabaha karşı Twitter’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘Serbest bırakın’ çağrısı yapmıştı. ABD lideri, Brunson’ı ‘rehin’, durumu Türkiye için ‘utanç’ diye nitelemişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy bugünkü basın bilgilendirme toplantısında Trump’ın sözlerine karşılık, “Adli süreç hukukun üstünlüğü ilkesine uygun sürüyor. Ortada hukuki bir süreç var, Türkiye bir hukuk devleti” dedi.

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Türkiye ile ABD arasındaki sorunları çözmek için oluşturulan çalışma grubunu 13 Temmuz’da Ankara’da yaptığı toplantıyla ilgili de bilgi veren Aksoy, başta Fethullah Gülen’in iadesi olmak üzere, eski Halkbank genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın davası, iki ülke arasında adli işbirliği ve Türkiye’de tutuklu bulunan ABD vatandaşları konularında görüş teatisinde bulunulduğunu söyledi. Sözcü, toplantıda özellikle FETÖ konusunda artık Amerika’nın Türkiye’yi oyalamaması gerektiğinin altının çizildiğini aktardı.