Ankara’dan Maduro’ya ‘geçmiş olsun’ mesajı: Güçlü kal dostum

Dışişleri Bakanlığı, suikast girişiminden kurtulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro için geçmiş olsun mesajı yayınlarken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın “Güçlü kal dostum” dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik başkent Caracas’taki törende konuşma yaptığı esnada patlayıcı yüklü drone ile suikast girişiminde bulunulmuştu.

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Maduro’nun yara almadığı yedi askerin yaralandığı saldırı ile ilgili bir mesaj yayınlayan Dışişleri Bakanlığı şunları söyledi: “Cumhurbaşkanının şahsına yönelik olduğu anlaşılan saldırı büyük bir üzüntü ile karşılanmıştır. Sözkonusu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Olay sırasında Cumhurbaşkanı Maduro ve yakınlarının yara almadan kurtulması en büyük tesellidir. Patlamalar neticesinde yaralandığı belirtilen 7 askere de acil şifalar diliyoruz. Türkiye bu zor zamanda, kardeş ve dost Venezuela halkı ve Cumhurbaşkanı Maduro, ailesi ve tüm hükümet yetkililerinin yanında yer almaktadır. Venezuela’da istikrar, refah, huzur ve güvenliğin sürmesi en büyük temennimizdir. Bu, bölgesel istikrar ve dünya barışı için de önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanı Maduro, değerli ailesi, hükümet üyeleri ve tüm Venezuela halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Maduro’yla çektirdikleri bir fotoğrafı Twitter’da paylaşarak altına “Stay strong mi amigo” (Güçlü kal dostum) yazdı.