Ankara’daki ‘tren faciası’nın sanığı: Sinyalizasyon olsaydı bu kaza olmazdı

Ankara’da dokuz kişinin hayatını kaybettiği hızlı tren kazasının ilk duruşması yapıldı. Sanıklardan Osman Yıldırım, “Eğitim almamam, hataya neden oldu” derken, sinyalizasyon sisteminin öneminden bahsetti.

Fotoğraf: DHA

Yenimahalle ilçesinde 13 Aralık 2018’de meydana gelen kazanın ardından açılan davada üçü tutuklu 10 sanık hakkında ‘birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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Ankara 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya Yıldırım dahil üç tutuklu sanık hareket memuru Sinan Yavuz ve trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey götürüldü. Tutuksuz sanıklar da duruşma salonunda hazır bulundu.

Arkadaşını suçladı

Mahkemede savunma yapan tren teşkil memuru (makasçı) Osman Yıldırım, Samsun’da çalıştığını ancak geçici görevle Ankara’ya gönderildiğini söyledi.

“Kazaya neden ihmaller zincirinin son halkası olmaktan dolayı üzgünüm” diyen Yıldırım, savunmasında şunları dile getirdi: “Ankara’ya geldiğimde hızlı tren hattında çalışacağım söylendi. İlk olarak 22 Ekim 2018 günü sabah saat 08:00’de nöbete geldim. O gün İbrahim isminde bir arkadaş vardı. Hat-1 de ne yapacağımızı söyledi. Daha sonraki ifadesinde ‘Osman’a eğitim verdim’ diyor. ‘M-74 makasını uygulamalı gösterdim’ diyor. O makas arızalı bir makastı. Çalışmayan bir makası bana nasıl göstermiş anlamadım… 8 Aralık 2018 tarihinde beş-altı teknisyen M-74 makasının tamiratını yaptı. Başlarında servis müdür yardımcısı vekili Ergün Tuna vardı. İbrahim o gün müdüre birlikte gece nöbetine kalacağımızı söyledi. Bana ‘Sen 11-12-13 numaralı makaslarda çalışacaksın’ dendi. Ben makasları bilmediğimi söyleyince pano üzerinde gösterdiler.”

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‘Buz tutmuştu, makaslar çalışmıyordu’

Yıldırım, 9 Aralık 2018’de ilk gece nöbetine gittiğini belirterek işçilerin mesaileri yüksek olduğu için gece çalıştırılmadığını, tek çalışacağını bilmediğini aktardı.

Makasçı, sözlerini şöyle sürdürdü: “12-13 Aralık’ta ikinci gece nöbetim vardı. Yine tren teşkil işçileri 23:00’ten sonra çalışmıyordu. O gece de tek kaldım. O gün kar yağmıştı, hava çok soğuktu. Saat 05:00 gibi hareket memurunun talimatıyla 12’nci yolda İstanbul treni gidecekti, makaslar yapılmıyordu, çünkü buz tutmuştu. Isıtma sistemi çalışmadığı için makası temizledim. Makası yapmakta zorlandım, buzları kırdım. Daha sonra hareket memuru Marşandiz tarafından tren geleceğini ve 12’nci yola alacağını söyledi.

‘Makaslar zor yapılıyordu’

Buz nedeniyle elim ayağım dondu, makaslar zor yapılıyordu. M-74 makasına doğru gittim. 11’inci makasın kilitlemesini yaptım. Ben bu makasın Hat-1’e gittiğini düşünüyordum. Tren önümden geçti gitti, hangi yola girdiğini görmem mümkün değildi. Kazayı duyunca şoka girdim. Ben makası yaptığımı sanıyordum, tren Hat-1’den gitmesi gerekiyorken Hat-2’den gitti. Sinan Yavuz kaza olduktan sonra bana trenin hangi hattan gittiğini sordu. Ben ‘Hat-1 olması lazım’ dedim. Makasa gidip baktığımda Hat-2’den gittiğini gördüm.”

Sinyalizasyon vurgus yaptı

Yıldırım, ‘eğitim almadan ve hiç bu işte çalışmadan ilk defa görevlendirildiği’ne dair soruya da şu yanıtı verdi: “Kazaya kadar bu makası iki defa kullandım. Makasın iğne uçlarını takip ederek hangi yol olduğunu belirledim, yoksa bilmiyordum. Ben elektronik makaslarda çalışmadım. Manuel makas konusunda çalışıyordum. Manuel makaslarda işaretler vardır, yolları gösterir. Buradaki elektronik makaslarda herhangi bir işaret yok, iğne uçlarına bakmadan hangi yola gideceğini bilemiyorsun. Bu makası 9 Ekim günü iki kez, kazanın olduğu gün de iki kez kullandım. Bu konuda ben eğitim almadım. Havanın soğuk olması, tek çalışmam ve bu konuda eğitim almadan görevlendirilmem hata yapmama neden oldu.”

Yıldırım, çalıştığı hattı hangi trafik yönetim sistemi kullanıldığını bilmediğini belirterek, “Hatta sinyalizasyon olsaydı bu kaza olmazdı” dedi.

Yıldırım, soruşturma aşamasında da eğitim almadığına dair ifade vermişti.