Ankara’daki tren faciasında tek tutuklu sanığın tahliye talebine ret

Ankara’da dokuz kişinin hayatını kaybettiği Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasının duruşmasındaki tek tutuklu sanık Osman Yıldırım’ın tahliye talebi reddedildi.

Fotoğraf: DHA

Yenimahalle ilçesinde 13 Aralık 2018’de Ankara-Konya seferini yapan YHT ile raylarda kontrol yapan kılavuz trenin çarpışmasıyla meydana gelen kazanın ardından açılan davada üçü tutuklu 10 sanık hakkında ‘birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Reklam

Ankara 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın ilk duruşması 13 Ocak’ta görülmüş, tutuklu sanık hareket memuru Sinan Yavuz ve trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey için tahliye kararı verilmişti.

Tren teşkil memuru (makasçı) Yıldırım, Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında duruşmaya ses ve görüntü bilişim sistemiyle katıldı.

‘Adresim ailemin yanıdır’

30 yıl boyunca mesleğini severek yaptığını söyleyen Yıldırım, ilk duruşmadaki savunmasında ‘hatasını kabul ettiğini’ belirterek şöyle konuştu: “Bir hatadan dolayı cezaevindeyim. Ailemden, çocuklarımdan ayrı kaldım. Hem sağlığım hem de aile düzenim bozuldu. Üniversitedeki çocuğum öğrenimini bırakmak zorunda kaldı. Ben 58 yaşındayım, adresim ailemin yanıdır, gidecek başka da yerim yok. Uzun süredir tutukluyum, bu nedenle tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum.”

Reklam

Mahkeme ise Yıldırım’ın tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma ertelendi.