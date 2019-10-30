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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’daki tren faciasında 10 kişi hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

Ankara’da geçen sene 13 Aralık’ta Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren’le (YHT) raylarda kontrol yapan kılavuz trenin çarpışması sonucunda dokuz kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma tamamlandı; 10 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istendi.

Fotoğraflar: DHA

Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonu mevkiinde yaşanan kaza sonrası Ankara başsavcılığının soruşturması kapsamında kazada kusurlu olduğu iddia edilen kontrolör Emin Ercan Erbey, tren teşkil memuru (makasçı) Osman Yıldırım ve tren hareket memuru Sinan Yavuz gözaltına alınmıştı.

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Soruşturma tamamlandı. İddianamede Erbey, Yıldırım ve Yavuz’un yanısıra dönemin YHT Ankara Gar müdür yardımcısı Kadir Oğuz, trafik servis müdür yardımcısı Vekili Ergün Tuna, trafik servis müdürü Ünal Sayıner, YHT Ankara müdürü Duran Yaman, şube müdürü Recep Kutlay, TCDD Trafik ve İstasyon Yönetimi Dairesi başkanı Mükerrem Aydoğdu, TCDD Emniyet ve Kalite Yönetimi Dairesi başkanı Erol Tuna Aşkın hakkında ‘birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis istendi.

Bilirkişi raporunda kusurlu bulunan dönemin TCDD genel müdürü İsa Apaydın ve şu anda TCDD genel müdürü olan dönemin genel müdür Yardımcısı Ali İhsan Uygun ise iddianamede şüpheliler arasında yer almadı.

Savcılık, daha önce Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren faciasında oğlunu yitiren anneyi sosyal medyada engellemesiyle de gündeme gelen Apaydın ile bu sene 19 Şubat’ta göreve getirilen Uygun hakkında bakanlıktan soruşturma için izin talep etmişti.

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