Ankara’daki Suruç anmasına izin yok: Çok sayıda gözaltı var

Suruç’ta 33 kişinin can verdiği IŞİD saldırısının ikinci yıldönümündeki anmaya müdahale eden polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Yurttaşlar hayatlarını kaybedenleri anmak için Ankara’daki Sakarya Caddesi’nde toplanarak basın açıklaması yapmak istedi.
Dihaber, konuşmada açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya değinildiği sırada polisin ‘Dağılın’ anonsu yaptığını bildirdi.
Polis, açıklamayı sürdüren gruba biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti, dokuz kişi gözaltına alındı.
Suruç’ta ne olmuştu?
İstanbul’dan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine Kobani’ye yardım kampanyası amacıyla gelen, aralarında Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 300 kişi, Suriye’ye geçmeden önce Amara Kültür Merkezi’nin bahçesinde 20 Temmuz 2015’te basın açıklaması yapmak istemişti.
IŞİD’li intihar eylemcisi kalabalığın içine girerek üzerindeki bombayı infilak ettirmişti. Saldırıda 33 kişi yaşamını yitirmişti.