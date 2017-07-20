Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Ankara’daki Suruç anmasına izin yok: Çok sayıda gözaltı var

Share19
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 19

 

Suruç’ta 33 kişinin can verdiği IŞİD saldırısının ikinci yıldönümündeki anmaya müdahale eden polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Fotoğraf: Dihaber

Yurttaşlar hayatlarını kaybedenleri anmak için Ankara’daki Sakarya Caddesi’nde toplanarak basın açıklaması yapmak istedi.

Reklam

Dihaber, konuşmada açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya değinildiği sırada polisin ‘Dağılın’ anonsu yaptığını bildirdi.

Polis, açıklamayı sürdüren gruba biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti, dokuz kişi gözaltına alındı.

Suruç’ta ne olmuştu?

Fotoğraf: Reuters

İstanbul’dan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine Kobani’ye yardım kampanyası amacıyla gelen, aralarında Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 300 kişi, Suriye’ye geçmeden önce Amara Kültür Merkezi’nin bahçesinde 20 Temmuz 2015’te basın açıklaması yapmak istemişti.

IŞİD’li intihar eylemcisi kalabalığın içine girerek üzerindeki bombayı infilak ettirmişti. Saldırıda 33 kişi yaşamını yitirmişti.

Bir annenin dramı: Bir kızını Suruç katliamında kaybetti, diğer kızı cezaevinde


Share19
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 19

SON HABERLER

Parlamento ‘konuşulan yer’ demektir ve her yerde konuşulur…

    MURAT SEVİNÇ Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yürüyüşün CHP’yi çok aşan etkileri olduğu açık. AKP ve lideri ilk kez gündem belirleyemiyor ve bu yüzden irili ufaklı muktedirler, hemen her konuşmalarında kendilerini yürüyüşle ilgili bir şeyler söylemek zorunda hissediyor. Hem CHP’ye hem memlekete çok iyi geldi, bol oksijen. Genellikle ‘iyimserlik’le itham edilen (!) bir yurttaş olarak, […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...