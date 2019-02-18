Ankara’daki ‘polis tacizi’yle ilgili soru önergesi verildi

HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği’nin (TAYAD) cumartesi günü Ankara Sakarya Caddesi’nde yaptığı eyleme katılan bir üniversite öğrencisinin polis tarafından cinsel tacize uğramasıyla ilgili soru önergesi verdi.

Fotoğraf: Twitter

Olay, kanun hükmünde kararnameyle meslekten ihraç edilen öğretmen Acun Karadağ’ın Twitter’da yaptığı paylaşım la ortaya çıkmıştı.

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HDP’li vekilin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevap vermesi talebiyle sunduğu önergede şu sorular yer aldı:

-Basın da yer alan bu görüntüleri başta İçişleri ve Adalet Bakanlığı olmak üzere bütün bakanlar görmüşler midir?

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-Bu görüntülerle ilgili açılmış herhangi bir soruşturma var mıdır? Tacizi gerçekleştirdiği gözüken kamu görevlisi halen görev başında mıdır? Bu görevlinin başka taciz vukuatları da olmuş mudur?

-28 Şubatta bile görmediğimiz bu görüntüler üzerine herhangi bir açıklama yapılacak mıdır?

-Bu tarz taciz ve tecavüz olaylarında güvenlik görevlilerinin personellerini korudukları ve olayların üstünü örttükleri iddiaları doğru mudur?

-Son beş yıl içerisinde kaç yurttaştan güvenlik güçleri tarafından taciz edildiği yönünde şikayet alınmıştır? Bu konuda devam eden soruşturma ve dava sayısı kaçtır? Bu konuda soruşturmaya gerek olmadığı ve takipsizlik kararı verilen şikayet sayısı kaçtır?

-Son beş yıl içerisinde güvenlik güçleri tarafından tecavüze uğrayan kişi sayısı kaçtır?

-Güvenlik güçlerinin özellikle de polislerin taciz ve tecavüz olaylarını aydınlatmaları gerekirken bu olayların direk failleri olması nasıl açıklanmaktadır? Bu konuda İçişleri Bakanlığında bir araştırma yapılmış mıdır?

-Son 17 yıl içerisinde en son ne zaman yaşanan bir olaydan dolayı sorumluluk hissedip bir bakan veya bürokrat istifa mekanizmasını kullanmıştır?

-Tacize uğrayan yurttaşa psikolojik destek verilmiş midir?

-Kamu görevliliklerinin karıştığı taciz ve tecavüz olaylarıyla ilgili cezasızlıkta mağdurun hükümete yakın ya da uzak olmasının süreci etkilediği iddiası doğru mudur?

-Bundan önce de pek çok gözaltı işleminde taciz iddiaları gündeme gelmiş ancak ispat edilememiştir. Bu olaydan yola çıkarak eski taciz iddiaları tekrar soruşturulacak mıdır?