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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’daki polis tacizi iddiası: Üniversiteli kadından suç duyurusu

Ankara’da üniversite öğrencisi Merve Demirel, kendisini gözaltına alırken taciz ettiğini öne sürdüğü polis hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: Twitter/@acun_karadag

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) Ankara’da 16 Şubat’ta eylem düzenlemiş, polis pankart açan üç kişiye müdahale edip gözaltına almıştı. Sivil polislerden biri, gözaltı sırasında Demirel’i taciz etmekle suçlanmıştı. Emniyet taciz iddiasını yalanlamıştı.

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DHA’nın haberine göre Demirel, bugün CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’yla birlikte Ankara adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa iletilen dilekçede Sakarya Caddesi’ndeki eylem sırasında gözaltı işlemi yapan polis memurunun bilinçli bir şekilde Demirel’e cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü.

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Demirel gözaltına alınırken çekilen fotoğraflara da yer verilen dilekçede şunlar kaydedildi: “Cinsel saldırıda bulunan şüphelinin ve diğer şüphelilerin kimliğinin derhal tespitini, tespit edilemiyor ise PVSK (Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu) uyarınca teşhis işleminin yapılmasını, şüpheliler hakkında memur suçları soruşturma bürosu tarafından soruşturma açılmasını, bu soruşturma kapsamında şüphelinin, işlemiş olduğu suçun CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) 100’de sayılan suçlardan olduğu ve aleyhine olan delilleri karartabilme ihtimaline karşın tutuklanmasını talep ederiz.”

‘FETÖ’ iddası soruldu

Gergerlioğlu, Demirel ve Tanrıkulu. (Fotoğraf: DHA)

Dilekçeyi ilettikten sonra gazetecilere konuşan Demirel, polisten “Evet, biz gerekli işlemi yapacağız” diye açıklama beklediğini söyledi.

Genç kadın şöyle devam etti: “Ancak utançlarına bir utanç daha eklediler. Bunu da benim üzerimden çıkarmaya çalışıyorlar. Aslında biz durumumuzu halka ifade ettik, onlar da savunmasını halka yaptılar. En güzeli bu oldu. Halkın adaletinde yargılandılar ve halk suçlayacağı kişiyi suçladı ve onları mahkum etti aslında. Biz burada yargısal hakkımızı kullanacağız ama halkın gözünde bizim haklılığımız ortaya çıktı. Hep dediğimiz gibi; insanlık onurumuzla işkenceyi yendik.”

Demirel, babasının ‘FETÖ’ üyesi olduğu yönündeki iddialar için şunları söyledi: “Kendisinin hiçbir şekilde yargılanma süreci yoktur. Sadece görevinden ihraç edilmiş ve Adalet Komisyonu’na mağduriyetini belirten bir dilekçe vermiştir. Mesele bu kadardır. Ne gözaltına alınmış ne de tutuklanmıştır.”

Emniyet açıklamasında Demirel’in babası E.’nin Çorum’da öğretmenlik yaparken Aktif Eğitim-Sen üyesi olduğu için Ağustos 2016’da ihraç edildiği bilgisini de vermişti.

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