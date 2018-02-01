Ankara’daki patlamada üç yaralı: Sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor

Ankara’da bir vergi dairesinin alt katında patlama meydana geldi.

Kentte bugün saat 20.05 sıralarında şiddetli bir patlama sesi duyuldu.

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Kısa sürede patlama sesinin Çankaya ilçesi Çukurambar mahallesinde bulunan Anadolu İhtisas Vergi Dairesi’nin alt katındaki kazan dairesinden geldiği anlaşıldı.

Ankara Valisi Ercan Topaca, dakikalar sonra ilk bilgileri paylaştı.

Çukurambar'da bir binanın doğal gaz kazanında, sebebi henüz tespit edilemeyen bir patlama oldu. İlk tespitlere göre ölü veya yaralı yok. — Ercan Topaca (@TopacaErcan) February 1, 2018

Patlama sırasında boş olan binanın giriş ve asma katında büyük çapta hasar oluştu. Patlama nedeniyle çevredeki bazı evlerin camları kırılırken sokak üzerinde bulunan onlarca araç hasar gördü.

Patlamanın mesai saatleri dışında gerçekleşmesi büyük bir faciayı önledi.

AA ise konuyla ilgili haberinde patlamanın doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana geldiğini yazdı.

İlerleyen saatlerde güvenlik görevlisi dahil üç kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Patlamanın ardından olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın bir terör saldırısı olma ihtimali üzerine bomba imha uzmanları da olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

Sabotaj ihtimali var

Vali Topaca patlamayla ilgili şu bilgileri verdi: “Devam eden çalışmalarımızda doğalgaz ihtimali azaldı. Sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz. Ancak henüz yüzde 100 sabotaj tespiti yapılmış değil. Bununla ilgili arkadaşlarımız çalışmaları devam ettiriyorlar. İlerleyen saatlerde kesin sonuca ulaşacağımızı düşünüyoruz.”