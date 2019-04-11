Ankara’daki köpek katliamında üç kişi serbest bırakıldı

Ankara’da 16 sokak köpeğini zehirleyerek katlettiği öne sürülen üç şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Twitter/@hakim_komite

Yenimahalle ilçesindeki Batıkent semtinde önceki gün bir araçtan köpeklerin bulunduğu bölgeye zehirli tavuk eti bırakılmıştı. Çok sayıda köpek etleri yedikten sonra ölürken, bazı köpekler de kliniklere götürülerek tedaviye alınmıştı.

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Yenimahalle emniyeti Batıkent semtinde sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldükleri iddialarını soruşturmak üzere oluşturulan ekibin çalışmaları sonucu gözaltına alınan L.Ö, M.D. ve A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Burada savcı tarafından sorgulanan şüpheliler, ‘sahipli hayvanı öldürme’ suçundan tutuklanma talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler burada, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.