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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’daki köpek katliamı: Üç şüphelinin tutuklanması talebine ret

Ankara’da 16 köpeğin öldürüldüğü katliama ilişkin üç kişinin tutuksuz yargılanmasına itiraz reddedildi.

Fotoğraf: Twitter/@hakim_komite

Yenimahalle ilçesindeki Batıkent semtinde 9 Nisan akşamı bir araçtan köpeklerin bulunduğu bölgeye zehirli tavuk eti bırakılmıştı. Çok sayıda köpek etleri yedikten sonra ölürken, bazı köpekler de kliniklere götürülerek tedaviye alınmıştı.

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Şüpheli olarak gözaltına alınan üç kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, savcılık karara itiraz etmişti.

Ankara 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma savcısı Aişe Kalem’in itirazını reddetti. Böylece şüphelilerin yargılanmasına tutuksuz başlaması kesinleşti.

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