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Ankara’daki ‘kayyım rektör’ eylemine müdahele: 30 kişi gözaltına alındı

Ankara’da, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ‘kayyım rektör’ protestolarına destek vermek amacıyla yapılan eyleme polis müdahele etti, 30 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Twitter

Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanmasının ardından başlayan eylemler sürüyor. İstanbul’daki öğrencilerin eylemlerine, başka şehirlerden de destek geliyor.

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Melih Bulu’yu protesto etmek için, Artvin’in Hopa ilçesinde ve Ankara’da da dayanışma eylemleri düzenlendi.

Ankara’da Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, “Kayyum rektör istemiyoruz! Hacettepe öğrencileri Boğaziçi’nin yanında” yazılı pankartları taşıyarak yemekhane önünde buluştu.

Ankara’daki Güvenpark’ta basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere ise çevik kuvvet ekipleri gruba müdahale etti.

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AA’nın aktardığına göre 30 kişi gözaltına alındı.

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