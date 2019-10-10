Ankara’daki gar katliamında hayatını kaybedenler yakınları tarafından anıldı

Ankara Tren Garı önünde 10 Ekim 2015’te düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler bugün anıldı.

Fotoğraflar: DHA

Saldırının 4’üncü yıl dönümü için DİSK, KESK, TMMOB ile 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen anma törenine patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları, CHP ve HDP milletvekilleri katıldı.

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TMMOB Genel Başkanı Emin Korkmaz grup adına şunları söyledi: “Bundan dört yıl önce, saat 10:04’te art arda patlayan iki bomba aramızdan 103 arkadaşımızı aldı. 500’e yakın arkadaşımız yaralandı, sakat kaldı. Aramızdan ayrılanları uğurladık; ama o katliamın travması ve her geçen gün artarak büyüyen kederlerimiz hiç dinmedi. Biz hala 10 Ekim’i anıyoruz, bu meydanı kana bulayan saldırıyı yaşıyoruz. Hala biz kendi kendimizle hesaplaşmaya devam ediyoruz.”

Açıklama sonrasında anmaya katılanlar tarafından anıtın önüne karanfil bırakıldı. Polis ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemleri aldı.