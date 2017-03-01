Ankara’daki asbestli havagazı fabrikasının yıkımı durduruldu

Ankara 7’inci İdare Mahkemesi, içeresinde yüksek miktarda kanserojen asbest bulunan havagazı fabrikasının yıkım kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Uzun yıllar atıl durumda bulunan ve içinde kanserojen madde asbest bulunan fabrikayı yıkmak için belediye birkaç gün önce çalışmalara başlamıştı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Tok Sokak dış duvar üstünden, Enerji SA mescit arkasından ve sahada çalışma yapılan iki kepçeden alınan numunelerde yüzde 15 ila yüzde 40 arasında asbest türünün en tehlikesi ‘amphibole’ tespit edildiğini söylemişti.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası, söz konusu fabrikanın yıkım işleminin durdurulması için Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ni başvurmuştu.

Bu sabah saatlerinde yapılan başvuruyu mahkeme ‘saatler sonra’ karar bağlayarak yıkımın durdurulmasına hükmetti.

Mahkemenin durdurma kararında ‘telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceğine’ vurgu yapılarak davalı tarafa savunmasını yapması için 30 gün süre tanındı: “Kanun maddesi uyarınca yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için davalı idarenin savunmasının alınması gerekmekte ise de davanın durumuna ve uyuşmazlığın hukuki niteliğine göre dava konusu işlemin yıkıma ilişkin olması veya uygulanması halinde fiili durum itibariyle telafisi güç veya imkansız zararlar doğrulabilecek nitelikte bulunabilecek nitelikte bulunması nedeniyle davalı idarenin savunması alındıktan veya yasal savunma süresi geçtikten sonra istem yeniden incelenip karar verilinceye kadar teminat aranmaksızın dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına uyuşmazlığa ilişkin tüm bilgi ve belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin savunma ile birlikte mahkemeye gönderilmesi gerektiğinin davalı idareye bildirilmesine anılan kanunun 27/5 maddesi uyarınca savunma verme süresinin 30 gün olarak verilmesine 01/03/2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi.”

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan kararın kamu yararı adına sevindirici olduğunu vurgulayarak, “Şimdi bölge acilen karantinaya alınmalıdır” dedi.