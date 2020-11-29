Ankara’daki anaokullarında 30 Kasım-4 Ocak arasında uzaktan eğitim yapılacak

Ankara’da, 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle dün de aynı zaman diliminde İstanbul’da okul öncesi yaş grubundaki öğrencilerin haftada beş gün yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim yapacağı açıklanmıştı.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 17 Kasım’da, resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık’a kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesini kararlaştırmıştı.

Ancak bu açıklamadan üç gün sonra, 20 Kasım’da, okul öncesi eğitim kurumlarında haftada beş gün, günde altışar saat yüz yüze eğitim yapılacağını duyurmuştu.