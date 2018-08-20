Ankara’daki ABD Büyükelçiliği kurşunlandı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.
İHA’nın haberine göre, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan beyaz bir otomobilden sabah 05.00 sıralarında büyükelçilik binasına doğru ateş açıldı. 6 numaralı kapı önünde gerçekleşen saldırıda, 4-5 el silah sesi duyuldu. Güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübeye yönelen kurşunlardan biri cama isabet etti.
Aracın, Bulvar üzerinden Cinnah Caddesi istikametinde kaçtığı tespit edildi. Kısa süre içinde olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Civarda arama başlatan ekipler, boş kovanları muhafaza altına aldı.