Ankara’daki ABD Büyükelçiliği kurşunlandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan kriz hakkında, “Biz diyoruz ki, bu dille bir yere varamayız. Dayatma anlayışına karşıyız. Karşılıklı anlayış içerisinde sorunlar çözülebilir. Kendi seçimlerine malzeme yapmak istiyorlar” dedi. Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile Mevlüt Çavuşoğlu Antalya’da fahri Sırbistan konsolosluğunun açılışında ortak bir basın toplantısı düzenledi. ABD’nin İzmir’de ev hapsinde bulunan pastör Andrew Craig Brunson’ın […]