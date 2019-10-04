Ankara’daki 31 hektar alan Alman kamyon şirketine tahsis edildi

Ankara’nın Çubuk ilçesinde yer alan 31.3 hektar alan MAN Türkiye AŞ’ye münferit yatırım alanı olarak tahsis edildi.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan cumhurbaşkanı kararına göre, tahsis için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hesabına yatırılacak tutar, sabit yatırım tutarının binde biri olarak belirlendi.

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MAN Türkiye AŞ, MAN’ın Almanya dışındaki ilk üretim tesisi olarak 1966 yılında faaliyete geçmişti. MAN’ın merkezi Almanya’nın Münih kentinde bulunuyor. Firma otobüs ve kamyon üretiyor. Firmanın Türkiye ayağının cirosunn 500 milyon avroya (3 milyar 124 milyon lira) ulaştığı belirtiliyor.