Ankara’da zemininde çatlak oluşan 18 katlı bina boşaltıldı

Araştırmaya göre Covid-19 döneminde en önemli sorun salgın olarak görülürken, ‘normalleşme’yle birlikte ekonomi yeniden en öncelikli sorun oldu. Hükümetin ‘normalleşme’ politikası ise 18-25 yaş arasındaki gençler tarafından doğru bulunmuyor.