Ankara’da zehirli etle köpek katliamı yapan üç sanığa örnek ceza: 10 yıl hapis

Ankara’da sokak köpeklerini zehirleyerek öldüren üç kişinin yargılandığı davada ‘sahipli hayvanı öldürmek’ ve ‘çevreyi kasten kirletmek’ten 10’ar yıl hapis cezası verildi.

Fotoğraf: Twitter/@hakim_komite

Batıkent’te geçen yıl nisan ayında yaşanan katliamda 16 köpeği zehirlediği belirlenen Musa Devran, Aydın Gölge ve Levent Özcan gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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‘Olay yerinin çocukların oynadığı parkta olması’

Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıkların ‘sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme’ suçundan ikişer, ‘çevreyi kasten kirletme’ suçundan da kullanılan zehrin niteliği, olay yerinin park alanı olması, çocukların da burada oynaması gibi unsurları dikkate alarak sekizer yıl hapisle 15’er bin lira adli para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Mahkeme heyeti, kararın açıklanmasıyla birlikte üç sanığın da tutuklanmasına hükmetti.