Ankara’da yük asansörü düştü: Üç işçi yaralandı

Ankara Çankaya’da dış cephe kaplaması yapılan bir binada yük asansörü düştü, üç işçi yaralandı.
Çankaya’da altı katlı bir binanın dış cephe kaplamasının yapımı için çalışılan inşaatta çatı katına malzeme taşıyan işçilerin bulunduğu asansör, henüz belirlenemeyen nedenle arıza yapınca yere düştü.
Yaklaşık 15 metreden yere düşen yük asansöründeki inşaat işçileri Hacı Koçer, Hasan Kondu ve Hacı Avşar yaralandı. İlk müdahalenin yapıldığı işçiler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.