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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da yük asansörü düştü: Üç işçi yaralandı

Ankara Çankaya’da dış cephe kaplaması yapılan bir binada yük asansörü düştü, üç işçi yaralandı.

Fotoğraflar: DHA

Çankaya’da altı katlı bir binanın dış cephe kaplamasının yapımı için çalışılan inşaatta çatı katına malzeme taşıyan işçilerin bulunduğu asansör, henüz belirlenemeyen nedenle arıza yapınca yere düştü.

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Yaklaşık 15 metreden yere düşen yük asansöründeki inşaat işçileri Hacı Koçer, Hasan Kondu ve Hacı Avşar yaralandı. İlk müdahalenin yapıldığı işçiler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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