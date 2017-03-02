Ankara’da yolcusuna tecavüz eden halk otobüsü şoförüne 48 yıla kadar hapis istemi

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde özel halk otobüsünde S. isimli kadına tecavüz edip “Birine söylersen seni bulur yine tecavüz eder, sonra da boğazını keserim” diyerek tehdit eden şoför İbrahim T. hakkında 48 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şoför hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12 yıla, ‘şantaj’ suçundan iki yıldan beş yıla, ‘cinsel amaçlı şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan üç yıldan 10,5 yıla, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan bir yıldan üç yıla, ‘gece vakti yağma’ suçundan da 10 yıldan 15 yıla olmak üzere 48 yıla kadar hapis cezası istendi.

İbrahim T.’nin sabıka kaydı da dosyaya girerken, T.’nin dört kez ‘ateşli silah kullanmak’, altı kez ‘kasten yaralama’ ve iki kez de ‘tehdit’ suçlarından hüküm yediği, ayrıca ‘cinsel dokunulmazlığı tehdit’, ‘kamu görevlisine cebir ve hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarında da cezalandırıldığı ve hükmün açıklanmasının ertelendiği anlaşıldı.

Dava, Ankara Batı 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Ne olmuştu?

4 Ocak gecesi saat 23:30 sıralarında Atilla Eşer Caddesi’ndeki GİMSA AVM önünde ‘530’ hat numaralı özel halk otobüsüne binen Azerbaycan ve Türkiye vatandaşı S. adlı 37 yaşındaki kadın, otobüs şoförü İbrahim T.’ye “Ben 200 metre ileride ineceğim. Binebilir miyim?” diye sordu.

Şoför kabul edince otobüse binen S., 1818 numaralı cadde ile Atilla Eşer Caddesi’nin kesiştiği noktaya gelince kapıya yönelerek, inmek istediğini söyledi.

Sürücü T., kapıyı açmayıp, “Seni dönünce indireceğim” dedi. Ardından otobüsü 1982 numaralı sokaktaki boş araziye çeken T., S.’nin yanına gelerek iki eliyle boğazını sıktı. Zorla S.’yi aracın orta koridoruna yatırdı, bu sırada S. bilincini kaybederek bayıldı.

‘Eve gidince ne anlatacaksın?’

S., savcılıkta kendine geldikten sonra olanları şöyle anlattı: “Kendime geldiğimde şahsın üzerimde olduğunu gördüm. ‘Uslu duracaksın, yoksa boğazını sıkar, seni öldürürüm’ diyerek, boğazımı sıkıp tecavüz etmeye devam etti. ‘Sizin kız kardeşiniz, aileniz yok mu, neden böyle yaptınız’ dedim. Beni öldürmemesi için yalvardım.”

Saldırgan sürücünün kendisini tehdit ettiğini ve detaylı sorular sorduğunu anlatan S., şöyle devam etti: “İşini bitirdikten sonra ‘Evli misin, çocuğun var mı?’ diye sordu. Sonra ‘Seni bir daha ne zaman görürüm?’ dedi, telefon numaramı istedi. Numarayı vermedim. Soyadımı, nerede çalıştığımı sordu. ‘Beni gündüz görsen tanır mısın?’ diye sordu, ‘Tanımam’ dedim. ‘Eve gidince ne anlatacaksın’ dedi. ‘Ayağım kaydı, düştüm derim’ dedim. ‘Polise veya birine söylersen seni bulurum, tecavüz ederim, boğazını keserim’ dedi. Kapıyı açtı, indik. Yanımda yürüdü. İlk gördüğüm binaya girip polisi aradım.”

İfadesi çelişkilerle dolu

Sürücü İbrahim T. ise S.’nin şikayetinin ardından savcılığa çağrıldı. Sincan başsavcılığına sevk edildiğinde çelişkili bir ifade veren İbrahim T., S’nin otobüse bindikten sonra kendisine “Sokak arasına gir, karanlık bir yer bul, aracı durdur ve sonra yanıma gel” dediğini ileri sürdü.

T. ‘rıza’ iddiasına sığınarak, “Kendi isteğiyle cinsel ilişkiye girmek istedi. Sonra vazgeçti ve ‘Bırak yapma’ dedi. Bana daha önce ‘Seni seviyorum’ dediği için zorla tecavüz ettim” diye konuştu.

İbrahim T., ‘şikâyet etmesin diye’ S.’nin bir fotoğrafını çektiğini de söyledi. Ayrıca kadının alyansını alan T., “Bana polise gitmeyeceğini söyledi. Ben de tecavüz ettiğim yerde otobüsten indirdim” dedi.

İbrahim T. ifadesinin ardından mahkeme tarafından tutuklandı.