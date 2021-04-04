Ankara’da yeniden uzaktan eğitim

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yarından itibaren 5,6,7. ve lise hazırlık, 9,10 ve 11. sınıflarında tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.
Kentte tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek kurumlar şöyle sıralandı:
*Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları
*Birleştirilmiş sınıflı okullar ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim
yerlerindeki okullar
*Destekleme ve yetiştirme kursları
*Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıfları
Haftanın belli günlerinde yüz yüze eğitim yapacak sınıflar ve haftalık ders saati ise şöyle:
*İlkokullarda eğitimin iki gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, üç gün uzaktan eğitim
*Ortaokul 8’nci sınıflarda haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitim
*12’nci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitim
Sınavlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre yapılacak.