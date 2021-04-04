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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da yeniden uzaktan eğitim

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yarından itibaren 5,6,7. ve lise hazırlık, 9,10 ve 11. sınıflarında tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Kentte tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek kurumlar şöyle sıralandı:

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*Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları

*Birleştirilmiş sınıflı okullar ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim
yerlerindeki okullar

*Destekleme ve yetiştirme kursları

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*Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıfları

Haftanın belli günlerinde yüz yüze eğitim yapacak sınıflar ve haftalık ders saati ise şöyle:

*İlkokullarda eğitimin iki gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, üç gün uzaktan eğitim

*Ortaokul 8’nci sınıflarda haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitim

*12’nci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitim

Sınavlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre yapılacak.

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