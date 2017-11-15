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Ankara’da ‘yeniden’ 24 saat otobüs devri başlıyor

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Ankara’da 18 Kasım’dan itibaren otobüsler 24 saat hizmet verecek.

Fotoğraf: ego.gov.tr

Başkentte daha önce 24 saat ulaşım denenmiş ancak talep yetersizliği iddiasıyla uygulamadan vazgeçilmişti.

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Gelecek günlerde yeniden başlayacak uygulamaya göre, otobüsler saat 02.00’ye kadar normal sefer saatlerinde hizmet verecek.

Daha sonra ise saat 06.00’ya kadar saat başı otobüs olacak. Gece ulaşım tarifesi değişmeyecek.

Metrolarda ise devam eden test sürüşleri nedeniyle seferler saat 01.00’e kadar yapılabilecek.

Dokuz ilçeyi kapsıyor

Ankara Büyükeşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, uygulamanın 35 hatta geçerli olacağını, bunun da yolcuların yüzde 90’ını kapsadığını söyledi.

Tuna’nın verdiği bilgiye göre uygulama Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde başlayacak.

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