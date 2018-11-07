Ankara’da vergi dairesine saldırıda 50 şüpheliye dava

Ankara’da Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı’nda bomba infilak ettirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 50 kişi hakkında terör davası açıldı.

Vergi dairesinin girişine bırakılan bomba, 1 Şubat saat 20.03’te infilak ettirilmiş, üç kişi yaralanmıştı.

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Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, saldırının PKK’nın Suriye’deki uzantısı sayılan YPG’nin ‘Anti Terör Timi (YAT)’ tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırıyla TSK’nın Afrin’deki PYD/YPG hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nın durmasının ya da sekteye uğratılmasının amaçlandığı belirtilen iddianamede, can kaybının fazla olması için saldırının 31 Ocak saat 19.00’dan önce yapılmasının planlandığı ancak bombanın patlatılamaması nedeniyle ertesi gün yapıldığı aktarıldı.

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32 sorumlu iddianamede

İddianamede yer alan 32 şüphelinin Suriye’de örgüt içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirtildi.

Bu kişilere ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’, ‘terör amaçlı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘terör amaçlı resmi belgede sahtecilik’ ve ‘terör amaçlı tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi’ suçlarından ceza istendi.

İddianamede, PKK hiyerarşisinde bulunan ve saldırıda sorumulukları olduğu ifade edilen yedisi tutuklu, biri adli kontrollü, üçü yakalama kararı olan 11 şüpheli hakkında ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’, ‘terör amaçlı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘terör amaçlı tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi’nden ceza istendi.

PKK yapısı içinde olmamakla birlikte örgüte yardım ettiği saptanan yedi kişi hakkında da ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan hapis talep edildi.

Şüpheli isimleri

Şüpheliler şunlar: Ali Haydar Kaytan, Ayfer Kordu, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Elif Yıldırım, Engin Karaaslan, Fehman Hüseyin, Filiz Duman, Güleser Törün, Gülüşan Eksen, Gülüzar Tural, Hülya Oran, İsmail Özen, İzzettin İnan, Layika Gültekin, Mahmut Dora, Mehmet Tören, Mehmet Sait Sürer, Menafi Bayazit, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Muzaffer Ayata, Nuriye Kesbir, Remzi Kartal, Rıza Altun, Sabri Ok, Sabriye İlgün, Salih Müslüm, Salman Kurtulan, Sultan Kocabey, Süleyman Şahin, Zübeyir Aydar, Abduljawad Almousa, Abdülselem Alp, Alan Chıkhmous, Ali Anadeni, Amina Chıkhmous, Endam Gül, Kevser Şaban, Mahmood Atıyye, Mehmet Kokan, Mohammad Sheıhk Nahhal, Reşad Kokan, Abdülmecit Mungan, Ali Anadany, Hussan Aldabo, Muhammed Eldibo, Necah Muhgan ve Omar Hellı.

Uyuşturcu detayı

İddianamede yer alan bilgiye göre saldırıyı yapan ‘Ararat Amanos’ kod adlı Ersen Ertoğan, yurt dışına kaçarken yakalandı ancak bu sırada üzerindeki uyuşturucu maddeyi içti. Ertoğan, daha önceden kullandığı eroin maddesinin de etkisiyle çoklu uyuşturucu madde kullanımına bağlı olarak uyuşturucu zehirlenmesi sonucu öldü.