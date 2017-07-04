Ankara’da valilikten ‘süresiz’ eylem yasağı 

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Ankara Valiliği, Olağanüstü Hal Kanunu’ndan aldığı yetkiyle, Kızılay’da belirli yerlerde eylem yapılmasını ‘süresiz’ yasakladı.

‘Korku ve panik ortamı’ oluşturuyormuş!

Sendika.org’un haberine göre valiliğin 3 Temmuz tarihli yazısında, basın açıklaması adı altında yapılan eylemlerin ‘bölge esnafıyla vatandaşlar arasında korku ve panik ortamı oluşturduğu’ ve ‘bölgenin marjinal gruplarca kazanılmış eylem alanı olarak görüldüğü’ savunuldu.

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‘Geniş kesimlere sirayet edebilir’

Söz konusu etkinliklerin ‘toplumun geniş kesimlerine sirayet potansiyeli taşıdığı’ belirtilen yazıda, bu durumun toplumsal güvenliği tehlikeye düşürebileceği öne sürüldü.

Eylem yasağı getirilen noktalar

Valiliğin, basın açıklaması başta olmak üzere, film gösterimi, çadır kurma, ateş yakma, açlık grevi ve oturma eylemi gibi etkinliklere yasak getirdiği noktalar şöyle: Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı Kızılay Kavşak’tan Ziya Gökalp Caddesi Mithatpaşa Caddesi kesişimi arasında kalan güzergah, Ziya Gökalp Caddesi Mithatpaşa Caddesi kesişiminden Mithatpaşa Caddesi Meşrutiyet Caddesi arasında kalan güzergah, Meşrutiyet Caddesi Mithatpaşa kesişiminden Meşrutiyet Caddesi Atatürk Bulvarı kesişimi arasında kalan güzergah ile Meşrutiyet Caddesi Atatürk Bulvarı kesişiminden Atatürk Bulvarı Kızılay Kavşak arasında kalan (Yüksel Caddesi, Selanik Caddesi, Bayındır 2 Sokak, Konur Sokak, Ihlamur Sokak, Karanfil Sokak, Hatay Sokak) ve bağlayan yol.