Ankara’da toplu taşımada bir yılda 25 bin lira unutuldu

2017’de Ankara’da toplu taşıma araçlarında unutulan veya düşürülen cüzdanlarda 17 bin 944 lira, 1152 dolar (6 bin 267 lira), 50 avro (305 lira) ve ziynet eşyaları belediyenin otobüs şirketi EGO’nun kasasına gelir olarak kaydedildi.

Fotoğraf: ego.gov.tr

AA’nın haberine göre, 2017’de toplu taşımada unutulan eşyalar da açık artırma ile satıldı.

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EGO tarafından düzenlenen açık artırmada bisikletten mangala, giyim eşyasından cep telefonuna, fotoğraf makinesinden müzik aletlerine kadar birçok farklı ürün yer aldı.

EGO Destek Hizmetleri Müdürü Mehmet Kemer, açık artırmaya vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu ifade ederek, 92 parça eşyanın satıldığını belirtti.

Yolcular tarafından unutulan eşyalar, sahiplerine bir yıl içinde ulaşılamaması durumunda açık artırmayla satılıyor.