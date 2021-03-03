Ankara’da toplu taşıma personeline işaret dili eğitimi

Ankara’da toplu ulaşım araçlarını kullanan sürücüler ve raylı sistemlerde görev yapan güvenlik personeline işaret dili eğitimi verilmeye başladı.
EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Kent Konseyi işbirliğiyle hazırlanan ‘İşaret Dili Öğreniyorum Projesi‘ kapsamında 3 bin 918 şoför ve güvenlik personeli işaret dilini öğrenecek.
‘3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü’nde başlayan eğitimler uzmanlar tarafından online olarak veriliyor.
Beş ay boyunca sürecek eğitim sonunda hazırlanan öğretici materyal ve afişler istasyonlar ve toplu taşıma araçlarına asılacak, videolar ise toplu taşıma araçları ekranlarında yayınlanacak.