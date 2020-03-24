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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da, toplu taşıma kullananların sayısı yüzde 80 azaldı

Yeni tip corona virüsü salgını kapsamında yapılan uyarılar sonucunda Ankara’da toplu taşıma araçlarını kullanan yolcu sayısı yüzde 80 azaldı. 

Fotoğraf: ego.gov.tr

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Twitter hesabından şu mesaj paylaşıldı: “Büyükşehir Belediyesi, salgın riskine karşı uyarı ve tedbirlerini mart ayından itibaren artırarak hayata geçirdi. Başkentte toplu taşıma araçlarını kullanan toplam yolcu sayısı 2 Mart’ta 1 milyon 696 bin 595 iken 23 Mart’ta bu rakam 338 bin 74’e kadar düştü.”

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21 Mart’ta, İstanbul’da toplu taşımanın yüzde 64 oranında azaldığı açıklanmıştı.

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