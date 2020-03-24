Ankara’da, toplu taşıma kullananların sayısı yüzde 80 azaldı

Yeni tip corona virüsü salgını kapsamında yapılan uyarılar sonucunda Ankara’da toplu taşıma araçlarını kullanan yolcu sayısı yüzde 80 azaldı.

Fotoğraf: ego.gov.tr

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Twitter hesabından şu mesaj paylaşıldı: “Büyükşehir Belediyesi, salgın riskine karşı uyarı ve tedbirlerini mart ayından itibaren artırarak hayata geçirdi. Başkentte toplu taşıma araçlarını kullanan toplam yolcu sayısı 2 Mart’ta 1 milyon 696 bin 595 iken 23 Mart’ta bu rakam 338 bin 74’e kadar düştü.”

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21 Mart’ta, İstanbul’da toplu taşımanın yüzde 64 oranında azaldığı açıklanmıştı.