Ankara’da toplam 391 sağlık çalışanına Covid-19 tanısı kondu

Ankara Tabip Odası (ATO), Ankara genelinde Covid-19 tanısı konan sağlık çalışanı sayısının 391’e yükseldiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

ATO’nun Twitter hesabındaki paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “02 Haziran 2020 tarihi itibariyle, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Covid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısı 391’e yükselmiştir.”

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⚠️ ❗️📢 02 Haziran 2020 tarihi itibariyle, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Covid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısı 391'e yükselmiştir.



📌 #RaporCovid19



📌 #Ankara



📌 #YaygınTest



🖥️ https://t.co/970c5DhS7i pic.twitter.com/sLlb1YspWq — Ankara Tabip Odası (@ankaratabipoda) June 2, 2020

ATO’nun verilerine göre 78 uzman hekim, 42 asistan, 10 tıbbi sekreter, dört diş hekimi, bir işyeri hekimi, 56 hemşire, 26 acil tıp teknisyeni, yedi mutfak çalışanı, üç güvenlik görevlisi, bir eczacı, 47 temizlik işçisi, 25 aile hekimi, altı idari personel, iki röntgen teknisyeni pozitif tanı aldı.

Bunlara ek olarak branşı belirlenemeyen ve pozitif tanı konan 83 sağlık çalışanı bulunuyor.

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Salgında bir diş hekimi de yaşamını yitirdi.