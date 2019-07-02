Ankara’da tecavüzle suçlanan profesör ‘taciz’den beş kez disiplin cezası almış

Kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye (23) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanıp savcılık kararıyla resen tahliye edilen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Hasan Prof. Dr. Hasan Bilgili’nin, görev yaptığı Ankara Üniversitesi’nde ‘taciz soruşturmalarından beş kez disiplin cezası’ aldığı, YÖK’ün meslekten men cezası önerisini kabul etmeyip ‘maaştan kesme’ cezası verdiği ortaya çıktı.

Bilgili 2006’da, yüksek lisans öğrencisi S.H.H.’ye tacizde bulunmuş, taciz ettiği Brezilyalı Yasmin D.M.V. ise şikayetine rağmen devam etmesi üzerine öğrenimini yarıda bırakıp ülkesine dönmüş.

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Fotoğraf: DHA

Bilgili nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde birlikte çalıştığı veteriner Ç.B.’ye tecavüz ettiği iddiasıyla mahkemece tutuklanmış, tahliye talebi nöbetçi sulh ceza hakimliğince iki kez reddedilmişti. Soruşturmayı yürüten savcı, Ramazan Bayramı öncesi Bilgili’nin resen tahliyesine karar vermişti. Bilgili, tahliye edildikten dilekçe vererek, emekliye ayrılmak istediğini belirtmiş, üniversitenin onayıyla da emekliye ayrılmıştı.

İlk şikayet 2006’da tez öğrencisinden

Üniversite kayıtlarına geçen bilgilere göre, Bilgili’nin tacizine uğrayan ilk kişi, 2006 yılında, tez öğrencisi S.H.H. oldu. S.H.H., danışman hocası Prof. Dr. Hasan Bilgili’nin kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla üniversite yönetimine dilekçe verip şikayette bulundu.

Meslekten men önerilmiş, YÖK’ten ‘maaştan kesme’ olarak dönmüş

Bilgili’nin Ç.B.’ye yönelik eyleminin ardından üniversitede başlatılan idari soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan S.H.H., o dönem 26 yaşında olduğunu belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı: “Danışman hocamdı. Cinsel tacize uğrayınca okulu bırakmayı düşündüm; ancak başka bir hocamın desteğiyle şikayetçi oldum ve soruşturma açıldı. Soruşturmayı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Mithat Sancar yönetti. Hasan Bilgili’nin suçu sabit bulundu ve ‘kamu personelliğinden men’ cezası önerildi. Fakat bu olay, Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) ‘uygunsuz ve dikkatsiz davranış’ suçundan ‘maaştan kesme’ cezası olarak geri döndü. O zamanlar bu kadar bilinçli değildim. Yönlendirme eksikliği nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunmadım. Daha doğrusu, soruşturmanın bu kadar olduğunu düşündüm.”

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Brezilyalı öğrencinin cinsel hayatını sormuş, ‘bende kalabilirsin’ demiş, YÖK’ten ceza bile almamış

Üniversite tarafından yürütülen idari soruşturma kayıtlarına geçen bilgilere göre Brezilya uyruklu yüksek lisans öğrencisi Yasmin D.M.V. de 2016 yılının mayıs ayında, hocası Bilgili’nin kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla YÖK’e şikayet dilekçesi verdi.

Yasmin D.M.V.’nin dilekçede yer alan ifadesine göre Bilgili önce öğrenciye erkek arkadaşıyla ilgili özel sorular sordu. Daha sonra kendi cinsel deneyimlerini anlatan Bilgili, Yasmin D.M.V.’ye kiraladığı evden memnun değilse kendi evinde kalmasını teklif etti.

Brezilyalı öğrenci, Bilgili’nin uygunsuz tekliflerine dayanamayarak, arkadaşlarının da desteğiyle YÖK’e şikayette bulundu. Yasmin D.M.V., soruşturma sürdürülürken Bilgili’nin tacizlerinin devam etmesi üzerine öğrenimini yarıda bırakıp ülkesine döndü. Bu soruşturma sonunda, Bilgili’ye ceza bile verilmedi.