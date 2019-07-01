Ankara’da tecavüzle suçlanan profesör, Rektör İbiş’in imzasıyla emekli edildi

Ankara’da kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye (23) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan ve savcılık kararıyla resen tahliye edilen, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili, cezaevinden çıkınca emekli olmak için dilekçe verdi. Dilekçesi üniversite tarafından onaylanan Bilgili emekliye ayrıldı.

Fotoğraf: DHA

Bilgili, nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye tecavüz ettiği iddiasıyla mahkemece tutuklanmış, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra savcının kararıyla resen tahliye edilmişti.

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DHA’nın haberine göre bu gelişme üzerine mağdur Ç.B.’nin avukatı Aslı Arıhan, Bilgili’nin tekrar tutuklanması için girişimde bulundu. Bilgili ise tutukluluğu sona erdikten sonra 18 Haziran’da Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne dilekçe vererek, emekliye ayrılmak istediğini belirtti. Bilgili dilekçesinde, 18 Haziran’ın mesai saati bitiminden itibaren emekliye sevk edilmesi talebini kaydetti.

Olayın basında haber olarak yer aldığı ve kamuoyunca öğrenildiği 7 Nisan’da yazılı açıklama yaparak konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve öğretim üyesinin açığa alındığını duyuran üniversite yönetimi, Bilgili’nin dilekçesini işleme koyarak onayladı.

Bir gün sonra emekli oldu

Bilgili’nin dilekçesinin rektörlük makamına iletildiği, 19 Haziran 2019 tarihli personel daire başkanlığı yazısında, “Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde fiili hizmeti (25) yılı aşmış bulunan Prof. Dr. Hasan Bilgili’nin 18.06.2019 (mesai bitimi) tarihinden itibaren isteği ile emekliye sevk edilmesini olurlarınıza saygı ile arz ederim” dendi.

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Emeklilik dilekçesine, aynı gün Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş’in imzasıyla ‘olur’ verildi. Rektörün onay yazısının eklendiği dilekçe, yine 19 Haziran’da Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşen Apaydın’ın imzasıyla ilgili dağıtım yerlerine gönderildi. Rektörlüğün onayını alan veteriner fakültesi dekanlığınca öğretim üyesinin bağlı olduğu cerrahi ana bilim dalı başkanlığına gönderilen 20 Haziran 2019 tarihli yazıyla Bilgili’nin emekliye sevk edildiği bildirildi.

Prof. Dr. Belgin Sarımehmetoğlu’nun imzaladığı yazıda, “Ana bilim dalınız öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili’nin, 18.06.2019 tarihi mesai bitiminden itibaren kendi isteği ile emekliye sevk edildiğine ilişkin, Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden alınan 19.06.2019 tarihli ve sayılı yazı ekte gönderilmiştir” dendi.

YÖK’ün kararı beklenmedi

Öte yandan Ankara Üniversitesi bünyesinde olayı soruşturmak için kurulan komisyon da çalışmalarını tamamladı. Edinilen bilgiye göre, Hasan Bilgili hakkındaki suçlamaları inceleyen komisyon, en ağır ceza yaptırımı olan ‘kamu görevinden çıkarma’ cezası verilmesini talep etti. Komisyonun talebi, bu konuda karar makamı olan Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) iletildi, ancak karar beklenirken, öğretim üyesinin emeklilik dilekçesinin işleme koyulması ve emekliye sevk edilmesi dikkat çekti.

Bilgili hakkında, geçmiş yıllarda da öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu yönündeki şikayetler üzerine soruşturma açılmış, üniversitenin ihraç kararı ise YÖK tarafından ‘aylıktan kesme’ cezasına çevrilmişti.