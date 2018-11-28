Ankara’da Tahir Elçi anmasına polis engeli

Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar’ın Ankara Adliyesi önünde Tahir Elçi için yapmak istediği anma polis engeline takıldı.

2015 yılında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi için Ankara Adliyesi önünde yapılmak istenen anmaya çok sayıda avukat ve demokratik kitle örgütü temsilcisi katıldı.

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Adliye binası önünde toplanan grup basın açıklaması yapmak istedi ancak polis yapılmak istenen açıklamaya izin vermeyerek grubu dağılmaları yönünde uyardı. Avukatlar açıklama yapmakta ısrar edince adliye önüne çevik kuvvet ekipleri çağrıldı. Yaşanan gerginliğin son bulması için, Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan olay yerine gelerek polis ve avukatlarla uzun süre konuştu. Ancak açıklama yapmak isteyen avukatların, ‘Tahir Elçi onurumuzdur’, ‘Hepimiz Tahir’iz öldürmekle bitmeyiz’ sloganları atıp, ‘Seni unutmayacağız’ yazılı pankart açması üzerine polis gruba müdahale etti. Grup, çevik kuvvet polisleri tarafından adliye binasına sokuldu.

Adliye binası içinde de slogan atan avukatlar daha sonra Ankara Barosu’nun adliyedeki odası önünde açıklama yaparak dağıldı.