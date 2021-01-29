Ankara’da şubat-martta ‘beşinci dalga’ beklentisi

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Ankara’da şubat ayının ortasında ‘beşinci dalga’nın beklendiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin (GGYD) toplantısında konuşan Prof. Dr. Azap, salgındaki dalgaların ülke ülke, hatta il il değiştiğini ifade etti.

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Profesör, Ankara’da geçen yıl nisan, haziran, ağustos ve kasım aylarında olmak üzere dört dalga yaşandığını ifade etti.

Prof. Dr. Azap, şöyle devam etti: “Maalesef şu anda olgu sayısında kıpırdanma var. Ankara’da beklediğimiz beşinci dalga muhtemelen şubat ayı ortasında başlayacak, mart ortasına kadar sürecek.”

İki yıl kriteri

Dünyada 100 milyon vaka görüldüğünü, 2 milyon kişinin hayatını kaybettiğini aktaran profesör, şu tahmini yaptı: “Bunlar kesin tanı alınan sayılar. Tanı koyduğunuz her bir olguya karşılık tanı koymadığınız dokuz olgu var. 100 milyon olgu diyoruz ama 1 milyar kişiyi buldu. Yani dünya nüfusunun 1 milyarı enfekte oldu. Ölüm sayısı da 2 milyon diyoruz ama tanı koyamadıklarınızla 5 milyona yakın kaybımız oldu. Salgın bitecek ama virüs kaybolmayacak.”

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Prof. Dr. Azap, Covid-19’un mevsimsel bir enfeksiyon olarak kışın artan yazın azalan, grip gibi bir hastalık olmasının beklendiğini, ‘en iyimser tahminle’ bağışıklığın iki yıl sürmesi halinde, ‘iki yılda bir yine özellikle kış aylarında artan sonra azalan bir hastalık olacağını’ kaydetti.

Profesör, virüse yönelik ilacın 2022’nin ocak-şubat aylarında geliştirilmiş olacağını, ‘iyimser tahmin’le bu yılın kasım-aralık ayına yetişebileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Azap, antikor testlerine güvenilmeyeceğini, bilimsel faydası olmadığı için yasaklanması gerektiğini dile getirdi.