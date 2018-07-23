Ankara’daki ‘patlama sesi’nin nedeni F16 test uçuşuymuş

Ankara’da birden fazla ilçede bir patlama sesi duyuldu. Patlamaya bir uçağın sonik patlamasının neden olduğu bildirildi.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu, bazıları da sarsıntı hissettiğini yazdı.

Reklam

Test uçuşu

Ankara Valisi Ercan Topaca şunları söyledi: “Ankara’da bir patlama olduğu yönündeki ihbarlar üzerine, yapılan incelemede, söz konusu patlama sesinin, F16 Modernizasyon Projesi kapsamında, TAİ Genel Müdürlüğü’nde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği anlaşılmıştır. Söz konusu test uçuşları yetkili mercilerden izin alınarak yapılmış olup herhangi olumsuzluk bulunmamaktadır.”