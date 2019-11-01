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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da servis aracı kaza yaptı: 31 yaralı

Ankara’da Çankaya Belediyesi’ne ait otobüsün kontrolden çıkarak devrilmesiyle meydana gelen kazada 31 kişi yaralandı.

Fotoğraflar: DHA

Kaza saat 14.00 sıralarında Ankara ile Bala ilçesi arasındaki yolda meydana geldi. Bala’da yaşayan kadınları Ankara’da kanser tarama testine götüren Çankaya Belediyesi’ne ait otobüs, dönüş yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

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Kazada şoför, 25 kadın, üçü çocuk, ikisi hemşire 31 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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