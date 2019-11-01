Ankara’da servis aracı kaza yaptı: 31 yaralı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeyinden askerlerini çektiklerini açıklamasından sonra ABD askerleri yeniden Suriye’nin kuzeybatısındaki Kobani’de devriyeye çıktı. Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim’de daha sonra da Rusya ile 22 Ekim’de varılan mutabakatlar çerçevesinde, YPG’nin bölgeden çekilmesi ve Rusya ile ortak devriyelerin başlaması beklenirken, ABD askeri devriyesinin, bugün Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi karşısındaki Kobani’de (Ayn el-Arab) görüldüğü bildiriliyor.