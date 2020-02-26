Ankara’da salgın önlemi: Toplu taşıma ve merkezlerde dezenfeksiyon çalışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçları ve halkın toplu olarak bulunduğu merkezlerdeki dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını artırdı.

Fotoğraflar: DHA

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, ANKARAY, metro, teleferik, EGO otobüsleri ve özel halk otobüslerinde iç ve dış temizlik çalışmalarını iki katına çıkardı.

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Ekipler, yolcu koltukları, koltukların arka ve alt kısımları, düğmeler, yolcu tutamakları, cam kenarları ve havalandırma kapakları ile ortak alanlarda solunum yoluyla bulaşan hastalıklara yol açabilecek virüslere karşı ilaçlama yaptı.

Ayrıca, metro girişleri, şehirlerarası otobüs terminali, camiler ve gençlik merkezlerinde de aynı şekilde salgın hastalık riskine karşı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşları salgınlardan korumak için ortak kullanım alanlarında gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

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Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, çalışmalarla ilgili şu bilgiyi verdi: “Son günlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de üst solunum yolları enfeksiyonu gündemde. Biz de bu konuda başkentlilerin sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi bir üst seviyeye çıkardık. Her gece düzenli olarak çalışmalara devam edeceğiz.”