Ankara’da sağlık çalışanlarına saldırıda iki tutuklama

Ankara’da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına saldıran hasta yakınlarına yönelik soruşturmada iki kişi tutuklandı.

Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınları sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalışmış, görevlilerin kapıya barikat kurduğu anların görüntüsü sosyal medyada gündem olmuştu.

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Ankara başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılığın yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi: “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca bazı basın yayın kuruluşlarında yayınlanan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüler ihbar kabul edilerek, şüpheliler hakkında derhal soruşturma başlatılmıştır. 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek 12’nci Maddesi uyarınca resen başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.”

Keçiören EAH Acil Servisinde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek! pic.twitter.com/m3pbNz03DS — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 21, 2020

Saldırıyla ilgili beş kişi gözaltına alındı. Mahkeme çıkarılanların ikisi tutukladı, üçü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.