Ankara’da sağlık çalışanlarına saldıranlara soruşturma

Ağrı’da görev yapan Oktay Polat ve Kars’ta çalışan Mine Oğuz.. salgın sürecinde Covid-19’a yakalanan iki doktor. Kars’taki ilk vakanın hastası olduğunu anlatan Oğuz, onu taburcu edemeden kendisi de hastalığa yakalandı. 13 gün tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan Polat ise ilk sekiz gün gözüne bir dakika uyku girmediğini anlattı.