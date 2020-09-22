Ankara’da sağlık çalışanlarına saldıranlara soruşturma

Ankara başsavclığı, hastanede sağlık çalışanlarına saldıran hasta yakınları hakkında soruşturma başlattı.
Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınları sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalışmış, görevlilerin kapıya barikat kurduğu anların görüntüsü sosyal medyada gündem olmuştu.
Başsavcılığın yazılı açıklamasında şunlar yer aldı: “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca bazı basın yayın kuruluşlarında yayınlanan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüler ihbar kabul edilerek, şüpheliler hakkında derhal soruşturma başlatılmıştır. 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek 12’nci Maddesi uyarınca resen başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.”