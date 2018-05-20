Ankara’da sağanak yağış: Onlarca kişi alt geçitte mahsur kaldı

Ankara’da etkili olan aşırı yağış, su baskını ve mahsur kalmalara neden oldu. Alt geçit ve tünellerde su birikti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün saat 15.30 ila 17.30 arası Ankara genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurmuştu.

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Ankara’da bazı yollar yaklaşık 15 dakika devam eden şiddetli yağış nedeniyle sular altında kaldı. Özellikle Tunalı ve Kızılay civarında yağışlar çok etkili oldu.

Atatürk Bulvarı üzerindeki Bakanlıklar alt geçidinde araçlar su altında kaldı. Vatandaşlar araç üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

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Alt geçitteki araçların birinde 9 aylık bebeğiyle mahsur kalan kadın da itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Anne ve bebeği, ticari taksiye bindirilerek hastaneye gönderildi.

Ankara’da iki hafta önce de sağanak etkili olmuş sağanak sonucu oluşan sel Boğaziçi Mahallesi, Neşet Ertaş Caddesi’nde ortalığı birbirine katmıştı.

Sel nedeniyle altı kişinin yaralandığı belirtilirken, sular otomobilleri sürüklemiş, çok sayıda ev ve işyerini su basmıştı. Araçlarda hasar oluşmuştu.

‘Önlemi olamaz’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ise “Bu 500 yılda bir görülebilecek bir afet” diyerek, şöyle devam etmişti: “Bunun önlemi olamaz. Önlemle falan olacak iş değil. Meteorolojinin tahminleri ötesinde bir yağış, afet oldu.. Bu görülmemiş bir afet, 500 yılda bir görülebilecek bir afet. Kelimenin tam anlamıyla felaketi yaşadık. Zararların telafisi konusunda çalışma başlattık. Hızlı bir şekilde vatandaşların zararlarını tespit edip gerekenleri yapacağız.”