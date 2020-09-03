Ankara’da orman yangını

Ankara’nın Çubuk ilçesinde orman yangını çıktı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Karagöl Tabiat Parkı yakınlarındaki Yıldırımevci Göleti civarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş da bölgeye gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ankara Valiliği’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “İlimiz Çubuk ilçesine bağlı Yıldırımevciler Mahallesi ormanlık alanında başlayan yangına havadan ve karadan müdahale etmek üzere araç ve personel sevkiyatı yapılmaktadır.”