Ankara’da önce sağanak, sonra sel: Yaralılar var, araçlar sürüklendi

Ankara’da sağanak nedeniyle oluşan sel, caddeleri nehir yatağına çevirdi.

Mamak ilçesinde bugün öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak sonucu oluşan sel Boğaziçi Mahallesi, Neşet Ertaş Caddesi’nde ‘ortalığı birbirine kattı.’

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Sel nedeniyle altı kişinin yaralandığı belirtilirken, sular otomobilleri sürükledi. Bir kişi de yine sel nedeniyle sürüklendi.

Çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Araçlarda hasar var.

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Ankara da yağmur hayatı felç etti. Sel arabaları ve insanları sürüklüyor. Dükkanlar su altında, altyapı da yine sınıfta kaldık. pic.twitter.com/TpJ7W9sVkx — Unichef (@unalgurlek) 5 Mayıs 2018

‘Önlemi olamaz’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, olayla ilgili şunları söyledi: “Bu 500 yılda bir görülebilecek bir afet. Bunun önlemi olamaz. Önlemle falan olacak iş değil. Meteorolojinin tahminleri ötesinde bir yağış, afet oldu.. Bu görülmemiş bir afet, 500 yılda bir görülebilecek bir afet. Kelimenin tam anlamıyla felaketi yaşadık. Zararların telafisi konusunda çalışma başlattık. Hızlı bir şekilde vatandaşların zararlarını tespit edip gerekenleri yapacağız.”

Ankara Valisi Ercan Topaca, selin meydana geldiği yere giderek incelemelerde bulundu.

Topaca gazetecilere şu bilgileri verdi: “Tespit ve çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlarımız hasar gören araç ve mallarına dokunmasınlar. Gerekli yardımın yapılabilmesi için tespiti bizim yapmamız gerekiyor. Hasar tespitinden sonra gerekli desteği yapacağımızı duyurmak istiyorum. Hastanede üç yaralımız var. Yaralılarla ilgili net bilgiyi ilerleyen saatlerde verebiliriz.”