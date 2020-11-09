İstanbul’un ardından Ankara’da da sanayi çalışanları için mesai düzenlemesi

Ankara’da sanayide çalışanlar için mesai saatleri Covid-19 salgını nedeniyle yeniden düzenlendi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Valiliğin yazılı açıklamasına göre Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bugün toplanarak alınacak yeni önlemleri görüştü.

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Buna göre 16 Kasım’dan itibaren organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarında mesai saat 07:00’de başlayacak, 16:00’da sona verecek.

Açıklamada, valiliğin 30 Ağustos’tan itibaren hamile ve kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılması, 10 yaşın altında çocuğu bulunan kadınların da evden çalışma kararı aldığı anımsatıldı.

Ayrıca, 11 Eylül’den itibaren de kamuda çalışanlar için dört farklı mesai saati belirlendiği hatırlatıldı.