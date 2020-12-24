Ankara’da ‘medyum’un kötü şartlarda baktığı köpek ve kedilere el kondu

Ankara’da ‘medyum’ olarak tanınan Sadiye S.G.’nin evinde kötü şartlarda beslenen 20 köpek ve 16 kediye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince el kondu.

Fotoğraflar: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9’nucu Bölge Müdürlüğü ekipleri, uygunsuz şartlarda kedi ve köpek beslendiği ihbarı yapılan iki katlı eve polisle birlikte baskın düzenledi.

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Hayvanların bir kısmının evde bir kısmının da bahçede derme çatma kulübede kötü koşullarda tutulduğu belirlendi.

Sadiye S.G., oğlu Sercan G., müşterisi olduğu belirtilen tanıdıkları ile avukatları da olay yerine giderek hayvanların alınmasını engellemeye çalıştı.

Avukatlar, kararın hukuksuz olduğunu ileri sürdü.

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Tartışmaların ardından hayvanlar, belediye barınağına götürülerek teslim edildi. Sadiye S.G.’ye ‘hayvan bakım ve refahına uygun olmayan şartlar’ nedeniyle hayvan başını 181 lira olmak üzere toplam 6 bin 516 lira para cezası uygulandı.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce de Sadiye S.G.’ye 13 bin 900 lira idari para cezası kesileceği öğrenildi.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Ankara temsilcisi Tülay Danacıoğlu ise sağlıksız şartlarda yaşatılmaya çalışılan 20 köpek 16 kediye Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin kararlı çalışmasıyla el konduğunu belirterek şunları söyledi: “Her el koyma işlemlerinde vermeme durumları gerçekleşiyor ama şartlar sağlıksızsa el konarak alınıyor. İçerisi kötüydü, bir hayvanın yaşayamayacağı şartlarda sağlıksız bir ortam vardı. Yaşam şartları kötü olan hayvanları bulmaya devam edeceğiz”.