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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da Meclis’e yürümek isteyen avukatlara müdahale

Ankara’da Meclis’e yürümek isteyen avukatlara polis biber gazıyla müdahale etti.

Fotoğraflar: AA

Bir kentte birden fazla baro kurulabilmesini sağlayan yasa tasarısı Meclis’te görüşülürken, bunu protesto etmek isteyen avukatlar Ankara’da eylem düzenleme kararı almıştı. Valilik de 15 gün boyunca eylemleri yasaklamıştı.

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Ankara Barosu üyeleri, bugün Ankara adliyesine giderek valilik hakkında suç duyurusunda bulundu. Baronun çağrısıyla çok sayıda avukat adliye önünde toplandı. Avukatlar Meclis’e yürümek istedi ancak polis izin vermedi.

Polis ile avukatlar arasında arbede çıktı. Polis, biber gazıyla avukatlara müdahale etti. AA dört, ANKA ise bir polisin yaralandığını bildirdi.

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