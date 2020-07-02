Ankara’da ‘maske’ gerginliği: Vatman metroyu durdurup güvenliğe haber verdi

Ankara’da, metroya bindikten sonra maskesini çıkardığı öne sürülen kişiye, diğer yolcuların tepki göstermesi üzerine gerginlik yaşandı.

Fotoğraf: DHA

Olay, dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, maskesi takılı şekilde metroya binen bir kişi, yerine oturduktan sonra maskesini çıkardı. Metrodaki diğer yolcuların maskesini takması konusunda uyarması üzerine vagonda gerginlik yaşandı. Tartışma nedeniyle vatman, metroyu Hastane İstasyonu’nda durdurarak, metro güvenliğine haber verdi. İstasyonda bir süre daha devam eden karşılıklı sözlü atışmaların ardından, maskesini çıkardığı öne sürülen kişi, güvenlik görevlilerince metro dışına alındı. Metrodaki tartışma anları, yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.