Ankara’da LGBTİ etkinlikleri yasak: Gerekçe ‘toplumsal duyarlılık ve olası tepki’

Ankara’da LGBTİ örgütlerinin düzenlemek istediği etkinlikler süresiz yasaklandı.

Valiliğin açıklamasında LGBTİ örgütlerinin kentte ‘toplumsal hassasiyet ve duyarlılıkları içeren’ sinema, sinevizyon, tiyatro, panel, söyleşi ve sergi gibi etkinlikler düzenleyeceği belirtildi.

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Açıklamada, söz konusu etkinliklerin süresiz olarak toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile OHAL kanunlarına dayanılarak yasaklandığı belirtildi.

Valilik, yasak kararını şöyle gerekçelendirdi: “Söz konusu paylaşımlarla halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği; ayrıca kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği göz önünde bulundurulduğunda yapılmak istenen organizasyona katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak; birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle de bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği değerlendirilmektedir.”

Valilik, geçen günlerde de Alman LGBT Film Günleri’ni yasaklamıştı.